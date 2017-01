Walter-Thaler-Schule Telfs erhält das Gütesiegel "Berugsorientierung plus"

18.01.2017, 06:25 Uhr

An der Walter Thaler-SChule Telfs engagieren sich hierfür besonders die Lehrpersonen Markus Aichner, Elisabeth Sauerwein-Schoder, sowie Birgit Kirchmair, unterstützt von Direktor Dietmar Meinschad.Für diese Engagemant bekamen sie bzw. die Schule von Landesrätin Beate Palfrader das Gütesiegel "Berufsorientierung plus" verliehen.Für die Schulen, die Berufsorientierung am effizientesten umgesetzt haben, gab es zuzüglich zum Gütesiegel auch ein Preisgeld. So gab es 1.000 Euro Belohnung für die Sonderschule Walter Thaler Telfs.Wir gratulieren den LehrerInnen für ihre vorbildliche Arbeit.