Region wählt Van der Bellen, nur Polling und Scharnitz wählen Hofer

04.12.2016, 17:56 Uhr

Der Bezirk Innsbruck-Land wählt eindeutig Van der Bellen zum neuen Bundespräsidenten. Prozentuell am meisten Stimmen bekommt Van der Bellen in Inzing, er übertrifft hier die 60%-Marke. In der Region gibt es nur zwei blaue Ausreißer: In Polling und Scharnitz liegt Norbert Hofer voran.

REGION. Inhat Alexander Van der Bellen mit 58,91 % klar die Nase vor Norbert Hofer (41,09 %), auch infeiert van der Bellen 57,20 % (Hofer 42,80 %). Das tief-schwarzewählt ebenso Grün: 58,43 % für Van der Bellen (Hofer 41,57 %).Knapp wurde es in: Hofer wird von 48,59 % gewählt, Van der Bellen von 51,41 %.wählt ebenso grün: Van der Bellen holt 53,48 %, Hofer 46,52 %.53,89 % derWählerInnen vertrauen Van der Bellen (Hofer 46,11 %)wählt Van der Bellen mit 58,28 % (Hofer 41,72 %).wählt ebenso Van der Bellen mit 56,55 % (Hofer 43,45 %) - die Wahlbeteiligung liegt bei 60,50%wählt ebenso klar Van der Bellen mit 58,61 % (Hofer 41,39 %). Wahlbeteiligung in Wildermieming: 68,77 %.hat in der Region prozentuell die meisten Van der Bellen-WählerÜber die 60%-Marke kommt van der Bellen in Inzing mit 63,10% (Hofer 36,90 %).

Polling und Scharnitz wählen Hofer

Alle Detailergebnisse hier (siehe am Ende des Textes):

wählt mit 53,56 % Van der Bellen (Hofer 46,44 %), die Wahlbeteiligung liegt hier bei - im Vergleich zur Region - geringen 56,66%.wählt mit 59,66 % der Stimmen Van der Bellen (Hofer 40,34 %). Die Wahlbeteiligung in Zirl liegt bei 65,03 Prozent.Ein Ausreißer bei dieser Wahl bildet die Gemeinde: Hofer wird ganz klar von 62,80 % gewählt (Van der Bellen 37,20 %). Die Wahlbeteiligung liegt bei 63.92 %.hat Hofer mit 52,69 % die Nase vor Van der Bellen (47,31 %). Die Wahlbeteiligung liegt bei 60,86 %.war nur in Scharnitz Hofer vor der Wahlkartenauszählung mit 58,95% ganz klar vor Van der Bellen (41,05%).