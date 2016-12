4. Nordic Combined Triple

20.12.2016, 15:00 Uhr

Bei der vierten Auflage des Nordic Combined Triples in Seefeld von 27. bis 29. Jänner 2017 entscheiden wieder drei Bewerbe über den Gesamtsieger.

SEEFELD. Zum großen Finale am Sonntag treten nur die 30 besten Athleten an. Bereits die Premiere des Nordic Combined Triples im WM-Ort Seefeld hat sich als Äquivalent der Kombinierer zur „Vier-Schanzen-Tournee“ der Skispringer und zur „Tour de Ski“ der Langläufer etablieren können und stieß allseits auf große Begeisterung. Für Spannung sorgt vor allem auch der dreitägige Wettkampfmodus: Während am Freitag noch alle gemeldeten Athleten den Wettkampfsprung auf der Schanze und den anschließenden 5-km-Langlaufsprint in Angriff nehmen, sind am nächs­ten Tag nur noch die besten 50 am Start. Am Samstag entscheiden ein Wettkampfsprung und ein 10-km-Langlauf-Rennen über das Verbleiben der 30 stärksten Athleten im Bewerb. Sie treten am Sonntag zum alles entscheidenden Wettkampf mit zwei Wertungssprüngen und den anschließenden 15 km Langlauf an. Das Besondere am Nordic Combined Triple Seefeld: Die Zeitvorsprünge des jeweiligen Vortages werden in den nächsten Wettkampftag mitgenommen. Damit sind an allen drei Wettkampftagen spannende Bewerbe und Höchstleis­tungen garantiert. Der Athlet, der beim finalen Langlauf als erster über die Ziellinie läuft, ist der Gesamtsieger des Nordic Combined Triple Seefeld. Ihn erwarten doppeltes Preisgeld, doppelte Weltcuppunkte und eine Sonderprämie.

12:30 Uhr: Probedurchgang HS 10914:00 Uhr: FIS WC Wettkampfsprung HS 10916:00 Uhr: FIS WC IG Langlauf 5 km, anschl. Siegerehrung in der Casino Arena20:00 Uhr: Weltcup Opening Abend im Casino Seefeld12:15 Uhr: Probedurchgang HS 10913:30 Uhr: FIS WC Wettkampfsprung HS 109 - Top 5015:45 UhrFIS WC IG Langlauf 10 kmanschl. Siegerehrung in der Casino Arena18:00 Uhr: Seefelder Kristallzauber19:30 Uhr: Athletenauftritt - Seefelder Kristallzauber10:45 Uhr: Probedurchgang, HS 10911:30 Uhr: FIS WC Wettkampfsprünge HS 109 – 2 Sprünge, Top 3014:15 Uhr: FIS WC IG Langlauf 15 km, anschl. Siegerehrung in der Casino Arena18:00 Uhr: Sport am Sonntag „live"