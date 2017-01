Deutschland feiert in Seefeld: "Mister Seefeld" holte sich schon wieder die Triple-Trophäe

29.01.2017, 18:58 Uhr

Eric Frenzel ist und bleibt der Triple-Triumphator von Seefeld: Seit Einführung dieses Sonderfomats im Weltcup der Nordischen Kombinierer steht der Deutsche am Ende am obersten Stockerl und kassiert nach den drei Wettkampftagen erneut die doppelte Weltcuppunktezahl und doppeltes Preisgeld, 21.000 Euro!

SEEFELD. Tag 3 beim Nordic Combined Triple in Seefeld - Finale im Kampf um die Trophäe - und es war an Spannung kaum zu überbieten: Der Deutsche Kombinierer Eric Frenzel lässt einfach nichts anbrennen! Nachdem sein Teamkollege Johannes Rydzek an den beiden Vortagen Frenzel jeweils im Zielsprint gerade eine Nasenlänge voraus war, überholte Frenzel am Sonntag im 15 Kilometer-Skating-Rennen den führenden Rydzek und lief ihm dann im Finale auf und davon!„Für mich ist das ein unbeschreiblicher Tag. Ich bin super happy, den Pokal zum vierten Mal in meinen Händen halten zu dürfen", freut sich Frenzel über den neuerlichen Triumph: "Es wird irgendwann einen anderen Sieger geben, aber solange ich kann, möchte ich dagegenhalten." Am Sonntag spielte er seine Stärken aus: „Vielleicht hatte ich heute einen psychologischen Vorteil, weil ich nicht als Führender ins Rennen gehen musste. Ich hatte heute einfach die paar Körner mehr auf meiner Seite.“ Mit seinem Triumph sorgte Frenzel vor allem bei den über 120 angereisten Fans aus seiner Heimat für viel Jubelstimmung.

Zwei Österreicher kämpften um Platz 3

Inzinger David Pommer zieht zufrieden Bilanz

Veranstalter strahlte mit Sonne um die Wette

Spannend war auch der Kampf um Platz drei: Bernhard Gruber spielte seine Routine gegen Mario Seidl aus und feierte sein drittes Seefeld-Podest nach 2008 und 2015, das Erste in der Gesamtwertung des Nordic Combined Triples: „Es ist das schönste Podest, weil es so hart erarbeitet ist. Ich bin noch immer nicht ganz fit, daher glänzt der dritte Platz ganz besonders“, strahlt Gruber: „In der fünften Runde haben Mario und ich gewusst, dass es nur noch um uns zwei geht. Es war ein super Fight um Rang drei und wir sind beide glücklich, dass wir dem genialen Publikum eine super Show liefern konnten.“13. Franz-Josef Rehrl16. David Pommer17. Philipp Orter22. Paul Gerstgraser23. Lukas Klapfer28. Martin Fritz"Jetzt ich das Triple auch geschafft. Es war ein richtig langer Tag, vor allem in der Loipe für mich", meinte der Inzinger David Pommer zu seinem 16. Platz am Sonntag. Das Wochenende war für den Lokalmatador aber ein erfolgreiches: "Der 4. Platz am Freitag war das bisherige Karriere-Highlight, das war richtig super. Am Samstag wieder ein Top-Ten-Platz, der 8. Platz war cool. Heute muss ich sagen, hat's mir doch etwas den Stecker gezogen. Jetzt heißt es gut regenerieren und dann wieder Vollgas!" Komplimente gab's von den Athleten für Veranstalter und Publikum, so meint auch Pommer: "Die Anlage, die Fans, die Stimmung war jeden Tag ein Wahnsinn, ein Traum für jeden Athleten, nicht nur für uns Heimischen."Die weltbesten Nordischen Kombinierer lockten an den drei Tagen etwa 14.200 begeisterte Fans ins Stadion.Strahlender Sonnenschein, Beste Bedinungen auf Schanze und auf der LL-Strecke, Tausende Besucher und großartige Werbung für den WM-Ort Seefeld: Die Veranstalter rund um OK-Chef Werner Frießer und ganz Seefeld feiert am Sonntag – zusammen mit den im Sport so erfolgsverwöhnten Deutschen Fans.„Besser hätte dieses Wochenende eigentlich nicht laufen können, am Ende auch noch mit einem Österreicher am Podest", ist Bgm. und OK-Chef Werner Frießer froh und stolz und dankt dem ca. 160-köpfigen Team, die im Hintergrund die Fäden für das Gelingen dieses Weltcup-Wochendes zogen: "Wenn das Wetter so mitspielt, ist das die halbe Miete. Ich bin aber super stolz und dankbar auf das gesamte Team. Mit jedem Tag, dem wir der WM näher rücken, werden die Abläufe komplexer, sind die Blicke noch stärker auf uns gerichet. Ich bin stolz und dankbar, dass wir diesen Anforderungen gerecht werden können“, so Frießer.Schon an diesem Wochenende spürte man die Spannung vor den nächsten beiden Jahren: 2018 steht nebem dem Weltcup die Vor-WM als Generalprobe auf dem Programm, 2019 ist Seefeld dann erneut Schauplatz in der Weltmeisterschaft der Nordischen.