EC Gunners Weihnachtscamp.

27.08.2016, 09:53 Uhr

Wie schon letztes Jahr veranstaltet der EC Gunners Zirl zum 2. mal ein "Eishockey Christmas Camp.

Unser Nachwuchs Christmas Camp beinhaltet zahlreiche Trainingseinheiten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und spielerisch aufgebaut werden. Das Ziel ist es, die jüngsten unserer Nachwuchsspieler, mit Spiel und Spass zum Eishockey heranzuführen.Die Einheiten sind ganzheitlich ausgerichtet, wobei unser Fokus ganz klar auf den Skills «Shooting», «Stick Handling» und «Power Skating» liegt.Diese technischen Fähigkeiten sind für das schnelle Hockey von heute unentbehrlich, für eine Euphorie auf dem Eis sorgt Ben Payne aus Canada.

Die Teilnehmer werden in unterschiedliche Leistungsklassen eingeteilt. Jeder Teilnehmer soll möglichst viel profitieren können und nicht überfordert werden. Nachwuchs Christmas Camp richtet sich an Nachwuchsspieler mit den Jahrgängen 2005 und jünger. Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer sich selbstständig auf dem Eis bewegen können. Spielerisch werden wir von grundauf starten und mit den Kids an den Basics arbeiten ohne dabei den Spass zu vergessenDie “Off-Ice” Trainingseinheiten sind spezifisch für Eishockey ausgelegt und trainieren speziell die Beweglichkeit, Kraft, Spritzigkeit, Körperspannung und Gleichgewicht.Neben dem Eis profitieren die Kids vom sozialen Austausch untereinander. Beim schmackhaften Mittagessen wird gefachsimpelt und gelacht. Der Kontakt mit gleichaltgrigen Eishockeyspieler stärkt das Selbstvertrauen und hilft für die zukünftige Entwicklung.