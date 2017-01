Feinkost Plangger übernimmt Patenschaft für U8-Kinder des HC Oberland

24.01.2017, 15:07 Uhr

Der HC Oberland, der als einziger überregionaler Eishockeyverein Tirol´s an seinen Standorten Telfs und Silz einen engagierten und professionellen Nachwuchseishockeybetrieb unterhält, kann sich über einen neuen Sponsor für sein U8-Team freuen. Die Firma Feinkost Plangger wird künftig dieses jüngste Team der Oberländer Bullen unterstützen. Daher heißt das U8-Team des HC Oberland ab sofort „Plangger Genussbären U8-Team“.Aus diesem Anlass ist das U8-Team unter Leitung von HC Oberland Chef Ronny Zimmermann und Managerin Nina Tommasi kurzer Hand mit den U8-Cracks unter der Leitung von Trainer Toni Brucker in Seefeld zu einem Showtraining direkt in der Fußgängerzone vor dem Feinkostgeschäft Plangger angetreten. Mit diesem kleinen Showelement wurde nun der offizielle Startschuss für die Genussbären abgefeuert, einer hoffentlich guten und langen Zusammenarbeit mit dem neuen Sponsor sollte somit nichts mehr im Wege stehen.