Kuenz mischt im Weltcup kräftig mit

05.02.2017, 13:36 Uhr

Beim Weltcupturnier "FLATZ Open" am 4.2. in Wolfurt zeigte sich Martina allerdings wieder von ihrer besten Seite und holte die Goldmedaille unter 7 Starterinnen. So konnte sie sich im ersten Kampf bei der Französin Le CARPENTIER schadlos halten, ehe sie im Finale die Ungarin Rita ASZODI mit 3:0 besiegte.Erfreulich auch der Medaillengewinn von Elena PITTL die in der Kadettinnenklasse bis 52kg Bronze erringen konnte. Benjamin GREIL wurde Fünfter bei den Kadetten bis 84kg.