Nordische Kombinierer des ÖSV bereit für den Triple in Seefeld

26.01.2017, 09:21 Uhr

Die weltbesten Nordischen Kombinierer stehen in Seefeld in den Startlöchern, sie kämpfen in den nächsten Tagen (bereits heute Donnerstag um 12:30 Uhr prov. Wettkampfsprung) um den Sieg beim 4. Nordic Combined Triple, einem Sonderformat im Rahmen des Weltcup der Nordischen Kombinierer. Darunter zwei Lokalmatadore, David Pommer aus Inzing und der Stubaier Willi Denifl.

Pommer sehr zuversichtlich

SEEFELD. Der Sieger nach dem dreitägigen Wettkampf-Modus bekommt nach dem Finale am Sonntag, 29. Jänner, die doppelten Weltcuppunkte und das doppelte Preisgeld. Der Seefelder Bgm. und OK-Chef Werner Frießer freut sich: „Wir haben super Bedingungen für den Aufbau und viel Schnee. Die Athleten erwartet ein Winterwunderland."Viel Hoffnung machen sich auch die überwiegend sehr jungen ÖSV-Athleten, die sich am Mittwoch im Casino Seefeld der Presse präsentierten.ist diese Saison die bisher beste in seiner noch jungen Kombination-Laufbahn im "Elite-Bereich". Pommer freut sich schon sehr auf die Wettkampftage in seinem "Wohnzimmer" Seefeld, wie er sagt: "Ich bin fast jeden Tag hier zum Langlaufen, Mountainbiken oder Springen. Ich kann mich auf die Schi stellen und einfach mal für zwei Stunden verschwinden, ohne eine Strecke zweimal zu laufen", schätzt der junge von "Seefeld" gesponserte Athlet das weitreichende Loipennetz der Olympiaregion. Für Pommer spricht die heurige Konstanz und Top-Ten-Plätze, er war heuer nur einmal krank: "Da habe ich ein bisschen Menschlichkeit gezeigt." Pommer fühlt sich wieder stark und ist voll motiviert: "Wenn jemand auslässt, versuche ich da zu sein."Ein weiterer Lokalmatador und der älteste im Team ist derder bekam von Bgm. und OK-Chef Werner Frießer eine Extra-Führung auf der neuen Langlauf-Strecke, die bereits für die Weltmeisterschaft 2019 vorbereitet wird. Da gehört auch die Denifl-Kurve dazu, die dem Tiroler bisher zweimal in den entscheidenden Phasen zum Verhängnis geworden ist. Ein Sturz befürchtet Denifl dieses mal nicht: Dieser Streckenabschnitt wird andersrum gelaufen, nämlich bergauf. "Da tut es nicht so weh, wenn ich hinfalle", lacht Denifl.Das ÖSV-Team wird jedenfalls alles versuchen, die Deutsche Dominanz zu durchbrechen, und damit auch die Siegesserie von Eric Frenzel (D), der bisher alle Triple-Trophäen mit nach Hause nehmen konnte.

Format, das im Weltcup seinesgleichen sucht

Weiteres zum Weltcup-Programm:

Das Besondere am Nordic Combined Triple, das in dieser Form 2014 das erste Mal ausgetragen wurde, ist sein Wettkampfmodus: Gestartet wird am Freitag mit einem Sprungdurchgang und einer Langlaufkonkurrenz über fünf Kilometer. Nur die besten 50 dieses Tages dürfen am Samstag (ein Sprung und ein 10-Kilometer-Rennen) an den Start. Am Sonntag gehen die stärksten 30 mit den kumulierten Zeitrückständen der Vortage auf den Bakken. Nach zwei Wertungssprüngen und einer 15-Kilometer-Langlaufkonkurrenz ist derjenige Gesamtsieger, der als erster die Ziellinie überquert. Der Lohn: die doppelte Preisgeldsumme, die doppelten Weltcuppunkte und eine Sonderprämie.