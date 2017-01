Norweger entscheidet Windlotterie am Berg Isel für sich

04.01.2017, 17:43 Uhr

Daniel Andre Tande (NOR) hat die dritte Station der Vierschanzentournee am Berg Isel in Innsbruck für sich entschieden. Hinter ihm landeten sein Landsmann Robert Johansson und der Russe Jewgeni Klimow auf den Plätzen zwei und drei.

INNSBRUCK. Nur ein Durchgang - und der war zäh wie auch der Probedurchgang: Immer wieder mischte der Wind mit und verzögerte die Startzeiten der Athleten. Bei diesen schwieriger Windverhältnissen hatte der Norweger Daniel Andre Tande das Glück auf seiner Seite und hat damit die Führung in der Gesamtwertung geholt. Das Finale findet am 6. Jänner in Bischofshofen in Salzburg statt.Kamil Stoch aus Polen, nach Oberstdorf und Garmisch der Leader, wurde in Innsbruck Vierter und muss im Finale 1,7 Punkte Rückstand auf Tande aufholen.Österreichs Tourneehoffnung Stefan Kraft wurde nur 18. Bester Österreicher war Manuel Fettner als 7.1. Daniel Andre Tande (NOR) 2. Robert Johansson (NOR) 3. Jewgeni Klimow (RUS) 4. Kamil Stoch (POL) 5. Andreas Stjernen (NOR) 6. Maciej Kot (POL) 7. Manuel Fettner (AUT) 8. Piotr Zyla (POL) 9. Sebastian Colloredo (ITA) 10. Noriaki Kasai (JPN);18. Stefan Kraft 23. Clemes Aigner 27. Andreas Kofler 30. Daniel Huber.Michael Hayböck.