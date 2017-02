Para Sport Nordisch Weltcup Ukraine

05.02.2017, 18:50 Uhr

Das erste Rennen Mitteldistanz 7,5 Km Klassisch verkürzt auf 5 km aufgrund extremer äußerer Bedingungen brachte Carina Edlinger gleich den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere im Para Sport., und das im Land ihrer bislang härtesten Gegnerinnen. Die beiden Athletinnen aus der Ukraine mussten sich mit den Plätzen zwei und drei zufrieden geben.Die Revanche folgte auf dem Fuß, das Langdistanzrennen im Skating Stil, das aufgrund enormer Neuschneemengen um einen Tag verlegt werden musste, hat den erwünschten Sieg beim Heimweltcup für die Ukraine gebracht. Oksana Shyshkova siegte vor Carina Edlinger und Olga Prylutschka einer weiteren Sportlerin aus der Ukraine.Am Schlusstag zeigte Carina die sympathische Athletin, mit ihrem Bruder und zugleich Guide Julian, dass sie sehr gut und schnell regeneriert und holte in einem fulminanten Skating Sprint Rennen dieWolfgang Egger Spartenleiter im ÖSV Parasport Nordisch zeigte sich angesichts solcher Erfolge fast sprachlos. Ich kann es kaum glauben dass Carina so aufzeigte und sich damit zur ernsthaften Anwärterin auf einen WM Titel, gemacht hat. Wir werden gemeinsam alles daran setzen dieses Ziel zu erreichen. Die Titelkämpfe der Nordischen Para SportlerInnen finden vom 10.02.2017 bis zum 19.02.2017 in Finsterau (Deutschland) statt.