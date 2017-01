Perfekte Bedingungen bei 4. Nordic Combined Triples in Seefeld, drei ÖSV-Athleten unter Top-Ten

26.01.2017, 15:21 Uhr

107,5 Meter - damit entschied der Norweger Jarl Magnus Riiber heute Donnerstag, 26.1., den provisorischen Wettkampfsprung der 4. Auflage des Nordic Combined Triples in Seefeld für sich. Die ÖSV-Athleten hielten gut mit: Bernhard Gruber kam auf Rang 4, David Pommer auf 6 und Mario Seidl auf Platz 7. Das nordische Highlight beginnt morgen, Freitag, ab 13.30 Uhr!

SEEFELD. Während der Norweger Jarl Magnus Riiber die Provisional Round, bei selber Weite wie der Deutsche Johannes Rydzek, allerdings mit den besseren Windpunkten, für sich entscheiden konnte,landeten mit Bernhard Gruber (4.), David Pommer (6.) und Mario Seidl (7.) auch drei Österreicher in den Top 10., darunter auch die Tiroler Willi Denifl, David Pommer sowie Lukas Greiderer rittern beim Seefeld Nordic Combined Triple in den nächsten drei Tagen um die begehrte Triple-Trophäe. Die Spannung des Seefeld Nordic Combined Triples liegt am dreitägigen Wettkampfmodus: Während am Freitag noch alle gemeldeten Athleten den Wettkampfsprung und den anschließenden 5 km Langlauf- Sprint in Angriff nehmen, verbleiben bis zum alles entscheidenden Wettkampf am Sonntag mit zwei Wertungssprüngen und 15km in der Loipe nur noch die 30 stärksten Athleten im Bewerb. Die Zeitvorsprünge des jeweiligen Vortages werden in den nächsten Wettkampftag mitgenommen. Auch OK-Chef Werner Frießer und sein Team erwarten sich wieder viel vom Nordic Combined Triple: „Für die Olympiaregion hat das Triple eine enorme Bedeutung. Sowohl ORF als auch erstmals ZDF übertragen alle Entscheidungen an den drei Tagen live“, so Bürgermeister und OK-Chef Werner Frießer.schüttet neben der doppelten Anzahl an Weltcuppunkten (50 Punkte an Freitag und Samstag und 200 am Sonntag) auch insgesamt 100.000 Euro an Preisgeld aus.

Programm ab Freitag, 27.1.2017

startet der erste von drei Wettkampftagen in Seefeld. Um 13.30 Uhr beginnt der Probedurchgang. Der Wettkampfsprung erfolgt um 14.30 Uhr, der 5 km Prolog in der Loipe ab 16.15 Uhr. Dann wird sich erstmals die Spreu vom Weizen trennen. 50 Athleten qualifizieren sich nach dem Prolog für den Wettkampf am Samstag. Keine einfache Aufgabe: „Um das Nordic Triple gewinnen zu können, braucht es neben einer konstanten Leistung auch viel Köpfchen und noch mehr Kraft“, erklärt Bernhard Gruber.