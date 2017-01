Schützengilde Hötting in Inzing nicht zu schlagen

15.01.2017, 21:05 Uhr

Nicht weniger als 22 Mannschaften aus 17 Schützengilden des Bezirksschützenbundes Innsbruck maßen sich an sechs Wettkampftagen in den Diszplinen „stehend frei“ und „stehend aufgelegt“ und sorgten für neue Bestmarken auf der Inzinger Schießanlage.Im Stehend-Frei-Bewerb ließ die Schützengilde Hötting nichts anbrennen und gewann vor den Mannschaften aus Ellbögen, Wattens und Thaur. Herausragende Schützen in Reihen der Höttinger waren dabei der Südtiroler Simon Weithaler, seines Zeichens WM- und Weltcup-Teilnehmer für Italien, sowie die Olympia-Fünfte von Rio, Olivia Hofmann. Während Weithaler mit 416,8 Ringen für einen neuen Standrekord sorgte, kam Hofmann auf 414,3 Ringe.Die gastgebende Mannschaft der SG Inzing, die eine Schießgemeinschaft mit der SG Flaurling bildete, kam in der Endabrechnung auf Platz 14.Der Sieg im Stehend-Aufgelegt-Bewerb ging unterdessen an die Schützengilde Wattens vor den Gilden aus Thaur, Hötting/Matrei, Absam und Oberperfuss. Beste Einzelschützen waren zwei Damen der Schützengilde Oberperfuss: Steffi Ölhafen kam auf beachtliche 419,4 Ringe, nur knapp dahinter folgt Margarethe Kapferer mit 418,5 Ringen.Der Wanderpokal, der für zwei möglichst idente Schüsse vergeben wird, ging schließlich an Reinhard Mair von der SG Wattens.Am Ende durften sich aber auch die veranstaltenden Sportschützen der Schützenkompanie Inzing mit den Wettkampfleitern OSM Ernst Markt und Thomas Ziegler und der Bezirksschützenbund Innsbruck mit Bezirksoberschützenmeister Joachim Steinlechner über einen erfolgreichen Wettkampf freuen.1. SG Hötting 2. SG Ellbögen 1 3. SG Wattens 1 4. SG Thaur 1 5. SG Thaur 2 6. SG Ampass 7. SG Matrei 8. SG Igls/Vill/Lans 9. SG Oberperfuss 1 10. SG Ellbögen 2 11. SG ASG/Steinach 12. SG Absam 1 13. SG Wattens 2 14. SG Flaurling/Inzing 15. SG Völs.1. SG Wattens 3 2. SG Thaur 3 3. SG Hötting/Matrei 4. SG Absam 2 5. SG Oberperfuss 2 6. SG Hall 7. SG Thaur 4.