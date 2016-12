Super-Adler Schlierenzauer verbringt Wartezeit in Seefeld

09.12.2016, 18:44 Uhr

53 Weltcup-Siege hat der junge Springer aus Fulpmes auf seinem Konto, bis zum nächsten Erfolg wird er noch warten müssen: Beim nächsten Bewerb in der Schweiz wird er noch nicht dabei sein. In Seefeld dabei war aber dafür auch Schlieris Neo-Manager Hubert Neuper. Das Duo hat nur wenige Wochen vorher genau hier in Seefeld die Zusammenarbeit der Öffentlichkeit mitgeteilt.