SV Oberperfuss/Sellrain freut sich über drei Stockerlplätze beim TRV-Cup

15.01.2017, 23:16 Uhr

beim TRV-Cup der Naturbahnrodler in Ried i.O. am Start.Gut vorbereitet und top motiviert bewältigten die Kids, rund um, die anspruchsvolle Strecke in hervorragenden Zeiten und durften sich am Ende überund einem vierten Platz freuen.Dieses Wochenende geht es dann zu den Österreichischen Meisterschaften nach Bach.1. Platz- Ruetz Riccarda2. Platz – Hornegger Tobias2. Platz – Wurzer Lena4. Platz - Hornegger Niklas