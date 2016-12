Turniersieg für Timon Haslwanter

05.12.2016, 17:43 Uhr

Am Sonntag, den 04. Dezember fuhr der RSC Inzing mit 15 RingerInnen zum Max-Amann-Turnier nach Mäder.

An diesem Turnier nahmen heuer 185 Starter aus 19 Vereinen und den 3 Nationen Österreich, Deutschland und Schweiz teil. Die Mädels und Jungs rund um die Betreuer Daniel Heiß, Thomas Krug und Florian Abfalterer konnten dabei eine Gold-, 3 Silber und 3 Bronzemedaillen erringen.Timon Haslwanter musste gegen den starken Vorarlberger Thomas Staudacher „Best of Three“ ringen und sicherte sich mit einer Niederlage und 2 Schultersiegen die Goldmedaille. Silber ging mit jeweils einen Sieg an Sophia Meraner, Julia Sailer und Maximilian Kirchmair. Mit jeweils einem Sieg holten sich Anna Zimmermann und Clemens Baumgartner Bronze. Ebenfalls 3. wurde Lucca Sermonet.

Auch der Rest der Truppe kämpfte sehr beherzt und so konnten zum Teil auch sehr gute Kämpfe gezeigt werden und auch Einzelsiege errungen werden.Weitere drei 4. Plätze, zwei 5. Plätze und ein 6. Platz sorgten für den 10 Platz in der Mannschaftswertung.Platzierung der Inzinger RingerInnen:1. Platz:Timon Haslwanter – A74kg2. Platz:Sophia Meraner – M25kgJulia Sailer – M52kgMaximilian Kirchmair – B70kg3. Platz:Anna Zimmermann – M32kgClemens Baumgartner – B51kgLucca Sermonet – B70kg4. Platz:Walder Noah – C36kgMartin Ennemoser – B38kgMario Hofer – A50kg5. Platz:Adrian Mair – B47kgArturs Saulitis – A60kg6. Platz:Simon Gastl – B35kgWeiters gute Kämpfe lieferten Dominik Heiß, Tobias Heiß.