Weltcup Behindertensport Nordisch

01.01.2017, 19:22 Uhr

Top Athletin Carina Edlinger aus Fuschl in Salzburg, die unter einer Sehbehinderung leidet, konnte sich in zwei von drei Renneinsätzen mit Medaillen schmücken. Im ersten Bewerb, der Sprint Klassisch. Eine Athletin aus der Ukraine hatte die Nase ganz knapp vorne.

Die 18 Jährige Carina Edlinger, die die Skihauptschule in Schladming besucht zeigte sich beim zweiten Rennen der Weltcup Serie in Vuokatti wiederum von ihrer besten Seite.das aufgrund der Kälte und selektiven Streckenführung äußerst anspruchsvoll war.Carina wurde bei der Internationalen Klassifizierung als eine B2 Sportlerin eingestuft. Das heißt sie darf mit einem Begleitläufer laufen da sie noch ein Rest Sehvermögen hat das ihr glücklicherweise, so hoffen wir alle, auch bleiben wird. Ihr Bruder Julian der ebenfalls ein Spitzensportler ist, hat diese Aufgabe übernommen. Ein großes Glück für Carina, und nicht nur für sie, sondern für das gesamte Team.Gleich am folgenden Tag stand der 5 Km Skating Bewerb am Programm. Die enorme Anstrengung tags zuvor zeigte Wirkung, hinzu kam noch ein Sturz bei dem Carina wichtige Sekunden auf ihre Konkurrentinnen verlor, so mussten sich die beiden mit einem 4 Platz zufrieden geben. Kein Grund zum verzweifeln, so die sympathische Sportlerin, bald werden die Karten neu gemischt.Die Übergepäckskosten wegen der 2 Medaillen übernimmt der ÖSV sehr gerne meint ein lachender Spartenleiter im Behindertensport Nordisch Wolfgang Egger. Nach der Weihnachtspause starten wir am 11. Jänner zur nächsten Weltcup Station in die Ukraine, und haben das klare Ziel vor Augen mindestens so erfolgreich wie in Vuokatti zu sein.