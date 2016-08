Zweimal Silber bei Tiroler Meisterschaften im Cross Triathlon für SKITRI Zirl

29.08.2016, 00:26 Uhr

Leo Fill und Jonas Felbar holen sich beim 3. Salvenaland Kinder Cross Triathlon die begehrten Medaillen

In Hopfgarten wurden am 20. August, vom Wave Tri Team TS Wörgl, dieimausgetragen. Zudem war dies auch die sechste von sieben Stationen desMitundkonnte dergleich zweimalbei denerzielen. Stark auch die Leistungen ihrer Teamkollegen und Geschwister.muss sich, nach einem tollen Rennen, mit dem undankbarenzufrieden geben undbeendet das Rennen auf dem ausgezeichneten

Tolle Leistungen beim 9. Ganghofertrail in der Leutasch

Am kommenden Wochenende steht die letzte Station des, mit einem Aquathlon in Walchsee, auf dem Programm, mit dabei auch wieder die Kids vomSchüler D:/ 8. PlatzSchüler C:/ 2. Platz/ 4. PlatzSchüler B:/ 2. PlatzAuch heuer organisierte der Skiclub Leutasch, bereits zum 9. Mal, den beliebten Ganghofertrail. Neben dem anspruchsvollen und wunderschönen Leutascher Halbmarathon und dem 8km Lauf, gab es für die Kinder den Junior Run über 1,5 km und den Minilauf über 500m.Mit insgesamt sieben AthletInnen war derbei dieser Veranstaltung vertreten.undstarteten beim Minilauf über die 500m Laufstrecke und belegten, bei einem 27-köpfigen Starterfeld, die Plätze sechs und sieben. Beim Junior Run über die Distanz von 1,5 km erreichtendurchwegs Top-Platzierungen.Mini Lauf 500m:4:40,9 / 6.Platz4:46,1 / 7. PlatzJunior Run 1,5 km:06:51,5 / 4. Platz7:02,7 / 7. Platz8:05,9 / 12. PlatzSchüler 1 weibl.7:01,8 / 7. PlatzSchüler 1 männl.6:49,9/ 4. Platz