Betriebsanlagensprechtag der BH Innsbruck

23.01.2017, 15:13 Uhr

Service für UnternehmerInnen am 8. Februar 2017

BEZIRK. Am Mittwoch, den 8. Februar 2017, findet von 13 bis 16.30 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, Zimmer 501, der dritte Betriebsanlagensprechtag für UnternehmerInnen des Bezirkes Innsbruck-Land statt.Sachverständige der Bezirkshauptmannschaft, des Arbeitsinspektorats Innsbruck, der Landesstelle für Brandverhütung und der Wirtschaftskammer Tirol stehen für Fragen im Zusammenhang mit gewerberechtlichen Betriebsanlagen zur Verfügung. Interessierte erhalten Antworten auf Fragen zu den Themen Gewerberecht, Gewerbetechnik, Brandschutz und ArbeitnehmerInnenschutz.Um telefonische Voranmeldung bis spätestens Mittwoch, den 1. Februar, 16 Uhr unter Tel. 0512 5344 5070 oder per E-Mail an karoline.senn@tirol.gv.at wird gebeten.