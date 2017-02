Bundesminister Andrä Rupprechter zu Besuch bei der Unternehmensgruppe Leitner in Telfs

03.02.2017, 14:28 Uhr

Bei einem Besuch des Produktionsstandortes Telfs der Firmengruppe Leitner machte sich Bundesminister Andrä Rupprechter gestern ein Bild von den vielfältigen Kompetenzen des Tiroler Unternehmens. Er wurde in Telfs von Aufsichtrats-Chef Michael Seeber und Vorstandsvorsitzenden Anton Seeber sowie von den Standort-Verantwortlichen Lukas Emberger und Matthias Beck durch die Produktionsstätte geführt.

TELFS. Der Standort in Telfs nimmt nach dem Ausbau im vergangenen Jahr eine wichtige Schlüsselrolle ein. Innovative und weltweit führende Produkte wie der Seilbahnantrieb DirectDrive werden hier produziert und global exportiert. Neben Leitner ropeways ist die Gruppe in Telfs auch mit Prinoth (Pistenfahrzeuge), Demaclenko (Schneeerzeugung) und Leitwind (Windenergie) präsent. "Leitner passt nicht nur als Seilbahnerzeuger perfekt zu Österreich. Auch die innovative Entwicklungstätigkeit in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spiegeln die Stärken des Standortes perfekt wider“, so Rupprechter, der sich nach einer Testfahrt mit einem Prinoth-Pistengerät begeistert zeigte: „Es ist für Österreich als Weltmarktführer im Tourismus und als ‚grüner' Energiestandort wichtig, dass weltweite Leitbetriebe im Land aktiv sind. Leitner ist dafür - egal ob bei Seilbahnen oder in der Energieerzeugung - ein Musterbeispiel", betont der Lebensminister.

Wichtiger Standort der Unternehmensgruppe Leitner im "Herz der Alpen"

wurden hier 40 Millionen Euro investiert. In Telfs werden von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u.a sämtliche Sesseltypen (3.500 im Jahr) für alle Seilbahnen, die weltweit von Leitner ropeways gebaut werden, und alle patentierten Direktantriebe produziert. sowie die Endmontage der automatisch kuppelbaren Klemmen (mehr als 3.000 Stück/Jahr) und anderer Seilbahnkomponenten durchgeführt.neben dem Vertrieb für Pistenfahrzeuge eine leistungsfähige Service- und Logistikzentrale geschaffen. Im weltweiten Ersatzteillager befinden sich über 25.000 Ersatzteile, die bei Bedarf in die ganze Welt gesendet werden können. Im Servicezentrum werden jährlich bis zu 150 Pistenfahrzeuge aus Österreich und den angrenzenden Ländern generalüberholt.ist in Telfs angesiedelt. In letztem Jahr wurden fast 1.000 Schneeerzeuger, die von Europa über Russland bis nach China zum Einsatz kommen, produziert. Auch für Demaclenko war der Schritt ins „Herz der Alpen“ entscheidend, um näher am Kunden zu sein. Immerhin liegen die wesentlichen Märkte nach wie vor in Österreich, der Schweiz und Deutschland!