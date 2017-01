Folgen des Winters für die Bevölkerung

17.01.2017, 05:39 Uhr

Gerade in der Winterzeit steigt die Zahl der Grippeerkrankungen massiv an. Die Folgen für die Volkswirtschaft sind jedes mal sehr hoch. Auch private als auch gesetzliche Krankenversicherer stellen seit Jahren fest, dass die Zahlen von Grippeerkrankungen stetig steigen Die Gründe dafür sind recht zahlreich. Zum einen lassen sich immer weniger Menschen impfen und erkrankte gehen trotz Ermahnung vom Arzt weiterhin arbeiten. Die Ansteckungsgefahr ist hier sehr hoch.

Autounfälle häufen sichDie Autounfälle steigen besonders in den Wintermonaten stark an. Die finanzielle Belastung für KFZ-Haftpflichtversicherer ist hoch. Zwar gibt es generell immer weniger Todesfälle, durch Karambolagen, doch steigen die Kosten für Personenschäden und Blechschäden immer weiten an. Das ist etwas paradox. Denn es werden immer mehr Autos hergestellt, doch der Kaufpreis von Automobilen steigt immer weiter. Doch der Wertverlust durch Gebrauch beträgt derzeit mehr als 35 Prozent.Thema KältehilfeDas Thema Kältenothilfe ist besonders in den Großstädten ein wichtiges aber meist vergessenes Thema. Busse und Fahrzeuge der Kältenothilfe fahren durch gefährdete Gebiete, um Obdachlose vor den Kältetod oder Erfrierungen zu bewahren. Das Problem ist hier jedoch, dass die meiste Quartiere gekündigt wurden. Es gibt kaum Schlafräume,wo sich die Betroffenen erholen können.