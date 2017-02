NeugierigMachen #KreativWerden #auffallen

14.02.2017, 13:35 Uhr

Unternehmerinnen und Unternehmer aus Telfs sowie Umgebung zeigten großes Interesse für den 3. Abend der Telfer Wirtschaft.

Austausch über Facebook & Co.

TELFS (tusa). „Seien Sie dort, wo Ihre Kunden sind: in den sozialen Medien“ (Lori Ruff, Social Media Expertin). Wir leben in einem Zeitalter, der von digitalen Medien wie auch Technologien geprägt ist. Dabei gewinnen soziale Interaktionen immer mehr an Bedeutung. Somit bilden soziale Netzwerke besonders für Unternehmen eine Plattform, um sich möglichst vielen Kunden vorzustellen. Damit auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus Telfs das wirtschaftliche Potenzial dieser Medienform stärker nutzen können, organisierten GV Mag. Alexander Schatz, Obmann des Wirtschaftsausschusses, und Mag. Verena Schlager, Ortsmarketing, kürzlich den 3. Abend der Telfer Wirtschaft mit dem Schwerpunkt „Social Media für Unternehmer“.In ihrem praxisbezogenen Vortrag über populäre soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp oder YouTube zeigte Mag. Barbara Thaler, Vizepräsidentin der WKO Tirol, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abends diese Plattformen für unternehmerische Zwecke einsetzen können. Die Expertin, die bereits seit 16 Jahren in der Internet-Branche tätig ist, machte auf die Chancen der sozialen Medienwelt aufmerksam, erläuterte rechtliche Richtlinien und gab wertvolle Tipps zum Umgang mit Risiken. „Ohne Facebook-Werbung geht es heute nicht mehr. Daher müssen wirklich spannende Inhalte kreiert werden, die sich in Kürze verbreiten“, betonte Thaler in ihrem Vortag. Ebenso hob die Referentin hervor, wie wichtig Interaktion und das Schaffen einer persönlichen Ebene sind. „Neben Referenzen, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Nahrichten über das eigene Unternehmen, die geteilt werden, sollten Kunden auch die Möglichkeit bekommen, hinter die Kulissen zu blicken“, so Thaler. Beispiele aus der Praxis und interessante Diskussionen rundeten die informative Veranstaltung ab.