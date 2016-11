Bilder vom Halleiner Krampuslauf 2016

28.11.2016, 05:56 Uhr

Es war sehr regnerisch, trotzdem war die Innenstadt sehr gut besucht. Die Menschen drängten sich in 4er oder mehr Reihen an die Absperrgitter um die schaurig schiachen Gestalten zu sehen, die da rasselnd, ausgehend von der Oberhofgasse, oberer Markt, unterer Markt weiter in die Thunstraße zogen.Bestens organisiert wurde der Lauf wieder von der Halleiner Igonta Pass die wieder sehr viel Arbeit und Mühen in die Organisation gesteckt hat.Ein Dankeschön meinerseits als Halleiner an die Damen und Herren der Igonta Pass.Alles in allem, ein sehr gelungener Abend.Sepp Horn