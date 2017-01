Neues Jahr, neues Anglerglück

06.01.2017, 16:42 Uhr

Im letzten Jahr haben sich viele Neulinge dazu entschlossen, ihren Angelschein zu machen und sich mit der ersten Angelausrüstung auf Fischarten wie Karausche und Schleie zu wagen. Um ins neue Jahr erfolgreich einzusteigen, kann man sein Angelwissen erweitern. Mit namhaften Zeitschriften wie „Fisch&Fang“ und „Blinker“ werden dem Angeleinsteiger informative Inhalte angeboten. Aber auch Unterricht vom Profi selbst und viele Lernvideos tragen dazu bei, dass aus einem Angeleinsteiger ein Angelprofi wird. Dabei unterstützen auch einige Angelvereine, um das Wissen der Neulinge zu erweitern.Das heimische Angelgewässer wurde bereits mehrmals abgesucht? Dann wird es Zeit neue Gewässer zu studieren und andere Städte und Länder zu erkunden. Für Angler ist dies keine große Herausforderung, da bereits die Nord- und Ostsee auf neue Herausforderungen stößt. Aber auch Länder wie Dänemark, Schweden und vor allem Norwegen gelten als Anglerparadies und sollten im neuen Jahr erkundet werden. Auf den skandinavischen Inseln sind Fische wie Lachs, Kabeljau, Rotbarsch, Saibling und Rotbarsch anzutreffen. Dafür wird nicht nur das nötige Wissen und Können der Angelmethode benötigt, sondern auch ein Boot. Denn die meisten dieser Fische werden vom Boot aus geangelt. Aber auch das Naturschauspiel auf den skandinavischen Inseln lässt im neuen Jahr nicht lange auf sich warten. Von Januar bis März sind die Bedingungen ideal, um die Aurora Borealis zu sehen.Für wenig Geld ist auch die Dänische Küste, die an Schleswig Holstein grenzt, eine gute Möglichkeit, an neuen Gewässern zu angeln.Neben dem Erforschen von neuen Gewässern und Länder und die Aneignung neuer Angelmethoden und Fischarten ist auch die Aktualität der Angelausrüstung für das neue Jahr relevant. Zwar sind zahlreiche Angelruten, Angelrollen und Angelschnüre sehr robust und funktionieren über Jahre hinweg noch gut, jedoch sollte diese auch erweitert werden. Besonders Köder wie Gummifische, Wobbler und Twister sind nach einer gewissen Zeit so abgenutzt, dass sie erneuert werden müssen. Wenn der Angler neue Angeltechniken für sich entdeckt, ist ebenso eine neue Angelausrüstung bzw. eine Erweiterung der Angelausrüstung ideal. Dabei bieten viele Fachmärkte ein großes Sortiment an Angelausrüstung und ermöglichen dem Angler immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Angelzubehör wie Kescher, Fischtöter, Angelzelt. Angelbekleidung und Angelstuhl können auch bei anderen Angelmethoden und Zielfische verwendet werden.Das neue Jahr ist auch dieses Jahr wieder ein Grund, um seine Vorsätze wahr werden zu lassen. Auch beim Angelsport können Vorsätze gut umgesetzt werden. Wer neue Gewässer und Länder erkunden will, der kann sich auf den skandinavischen Inseln austoben. Für Angeleinsteiger, die ihr Wissen über das Angeln erweitern möchten, bieten Zeitschriften, Angelvideos und Angelprofis selbst die Möglichkeit, um von Angeleinsteiger zum Angelprofi zu werden. Ebenso ein guter und bestehender Vorsatz ist die Erweiterung und Aktualisierung der eigenen Angelausrüstung.