Astrologie erleben: Der Steinbock-Archetypus: 22.1.2017

Seit April 2015 gibt es einmal im Monat einen Sternzeichentag:Wir beschäftigen uns mit diesem Sternzeichen/Archetypus, dessen Besonderheiten, Aufgaben, Lernthemen und Gesundheit. Und damit du so viel wie möglich für Körper, Geist und Seele mitnehmen kannst, gibt es geführte Trancen, in denen dir dein Krafttier begegnen kann und immer eine spezielle Yogaübung - abgestimmt auf das jeweilige Sternzeichen und seine Gesundheit.

Willst du dich selbst und andere besser kennen und verstehen lernen? Mit viel Freude an spielerischem Lernen? Wir werden uns an diesem speziellen Sonntag unserer inneren Bilderwelt widmen, um unsere 12 Grundbausteine (Archetypen) unserer Persönlichkeit besser kennenzulernen. Wir erkunden vielfältige Möglichkeiten, verborgene Ressourcen zu aktivieren, die deinen Selbstwert erhöhen.Der ganzheitliche Ansatz der Astrologie, die mit C.G. Jung ihren Anfang genommen hat, ist die Basis dieses Sternzeichentages und meine Erfahrungen als Astrologin und Trainerin sind Teil meiner lösungsorientierten Sprache, mit der ich dir das Modell der psychologischen Astrologie lebensnah und mit viel Humor vermitteln möchte.In diesem Astrologie Zyklus ist eines meiner Anliegen, dir nahe zu bringen, wie ein tolerantes und wertfreies Wahrnehmen der eigenen 12 inneren Anteile dich auch dazu befähigt, mögliche bisherige Konflikte mit deinem Partner, deinen Eltern, Freunden oder Kollegen in Zukunft in einem anderen Licht sehen oder sogar vermeiden zu können.Wir tauchen auch immer wieder ein in die Welt der vier Elemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde) und können damit unser Grundtemperament besser spüren und verstehen.Mehr dazu: http://www.souza-seethaler.info/Termine.htm