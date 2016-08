Alltagshelden und G'schaftlhuber

01.09.2016, 00:00 Uhr

Kabarett im Gasthof Langwies mit Messner, Blaikner und Baumann

BAD VIGAUN (tres). Ihre 240. gemeinsame Veranstaltung feiertenundbeim Gasthof Langwies mit einer Premiere. An drei Tagen wurde im ausverkauften Gastgarten das Kabarett "Echte Helden wie wir" aufgeführt.Dem menschlichen Bedürfnis nach dem Heroischen gingen die drei dabei humorvoll auf den Grund. Schenkelklopferklamauk war aber, wie gewohnt, nicht zu hören, viele Pointen hatten einen durchaus ernsten Hintergrund. Baumann, Messner und Blaikner parodierten typische Alltagshelden bzw. "G'schaftler, de glauben, se sand der Boss ohne Tau von irgendwos".

Am Ende musste, wie jedes Mal, eine Zugabe her, davor gingen die Zuschauer nicht nach Hause. Wirtfreute sich über eine volle "Hütte", was aber bei dem g'schmackigen Essen generell nie ein Wunder ist.