Die Friedburger Puppenbühne eroberte Kinderherzen

06.01.2017, 22:13 Uhr

Kurz vor Weihnachten ist viel zu tun. Das merkten auch der Kasperl und sein treuer Begleiter Strolchi.

ST. JAKOB AM THURN (karo).Strahlende Kinderaugen, Gelächter und viel Spaß brachte am 17. Dezember die Friedburger Puppenbühne nach St. Jakob am Thurn. Bei vorweihnachtlicher Atmosphäre konnten Groß und Klein das Abenteuer von Kasperl und Strolchi bei der Aufführung "Kasperl und die Weihnachts-Fee" verfolgen. Das Spektakel konnte im Jakobisaal im Gasthof Schützenwirt verfolgt werden. Besonders die kleinen Gäste hatten sichtbar Spaß dabei."Am lustigsten fand ich den Strolchi, weil der immer so viel jault. Und die Weihnachts-Fee war so schön!", erzählte die kleine Sophia Rettenbacher. Aber auch die anderen Kinder wurden von dem tollpatschigen Kasperl und seinem treuen Begleiter zum Lachen gebracht. Immerhin mussten sich die zwei einem fiesen Feuerschreck stellen und die Weihnachts-Fee dabei um Hilfe bitten. Die liebe Großmutter und ein Weihnachtsbaum durften so kurz vor Weihnachten natürlich nicht fehlen. Natürlich haben alle Kinder dem Kasperl und seinem Hund Strolchi fleißig geholfen, damit auch für diese zwei frohen Gesellen ein schönes Weihnachtsfest stattfinden kann. Abschließend wurde noch gemeinsam ein Weihnachtslied gesungen, um sich für den Heiligen Abend einzustimmen.Zum Leben erweckt wurden die zwei tollkühnen Helden durch Gabriele und Thomas Ofenböck aus Friedburg in Lengau, welche als Friedburger Puppenbühne nicht nur in St. Jakob am Thurn, sondern auch in vielen anderen Städten, Gemeinden und sogar Einkaufszentren auftreten. Die Beiden hatten sichtbar Spaß daran, den Kindern eine Freude zu bereiten und stellten sich auch nach der Aufführung zur Verfügung, um die vielen kleinen und großen Gäste mit den Puppen vertraut und bekannt zu machen. Das Kasperltheater war ein voller Erfolg und hat allen Kindern das Warten auf's Christkind verkürzt und versüßt.