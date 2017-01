Feuerwehr stellt Rugby-Team auf!

16.01.2017, 08:01 Uhr

Von sportlich bis lustig war beim Feuerwehrball so einiges möglich

LUNGÖTZ (sys). Hell erleuchtet hieß der Gasthof Lungötzerhof die Ballgäste willkommen: Die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Lungötz, mit ihrem Kommandanten Hannes Lanner lud nicht nur zum traditionellen Ball ein, seit Samstag unterhalten sie auch ihr eigenes Rugby-Team. Zu den Klängen des Heimatland-Quintetts hüpften putzige Einhörner durch den Saal, Gastwirt Mike Pranieß schenkte Hula-Hula-Mädchen an der Bar ein, Man in Black jagten Aliens und Conchita Wurst verkaufte in pinken Lacklederstiefeln Schnaps. Manche der Gäste waren ihr eigenes Getränk, sie kamen gleich als Bierflaschen im Sixpack. Mit dem Faschingsbrief um Mitternacht wurden dann von Erwin Rettenbacher und Matthias Schreder so manches Hoppala des vergangenen Jahres aufgedeckt.