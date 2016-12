Glühwein, Musik und Adventstimmung

18.12.2016, 17:42 Uhr

Groß und Klein besuchten am Wochenende den Adventmarkt am Bayrhamerplatz.

HALLEIN (celi). Auch ohne Schnee sorgte der schöne Adventmarkt in der Halleiner Altstadt für besondere Weihnachtsstimmung. Neben wärmenden Glühwein, live Musik und Maronen gab es auch ganz besondere Dinge zu kaufen, wie zum Beispiel außergewöhnliche, selbstgemachte Weihnachtskarten von, die seit 2002 zusammen mit ihrer Schwester unter Anderem aufklappbare Karten designed.Für Schmuck-Liebhaber war der Adventmarkt ebenfalls der perfekte Ort, daihre selbstgemachten Halbedelsteinketten, Zirbensterne und Perlensterne verkaufte. "Früher bastelte ich alles neben meiner Arbeit als Ausgleich, mittlerweile bin ich pensioniert und ich liebe diese Tätigkeit. Ich brauche diese Art von Kreativität", verriet Schmittner.Eigenkreationen vom Elternverein der VS Burgfried in Form von Holzsternen, Apfelringen, Marmeladen und Orangenlikör präsentierteDaniele Tonweber, Obfrau des Elternvereins mit einigen Kindern der VS Burgfried. "Ganz besonders ist das Vanillesalz, und die Backmischung aus Madagaskar", erzählte Tonweber.