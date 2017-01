Grandioser Gospelauftritt von Rusty in der Pfarre Kuchl

06.01.2017, 22:29 Uhr

Am Freitagabend brachte Rusty die schönsten Gospelsongs von Elvis Presley in die Kuchler Kirche

KUCHL (karo). Freitagabend, den 21. Oktober versammelten sich begeisterte Gospelfans in der Kuchler Kirche, um mit Rusty - Rudi Stumbecker - gemeinsam den Glauben zu feiern. Mit den tiefgreifenden Liedern des King of Rock, welcher zu Lebzeiten ein sehr gläubiger Mensch war, versetzte er sein Publikum in Staunen. „Ich bin so klein hier auf dieser Welt und wir Menschen meinen immer, wir sind etwas Besonderes, darum bitte ich jeden Tag, mein Gott möge mich lenken!“, mit diesem Zitat von Elvis Presley eröffnete der Sänger sein Konzert. „Besonders freut uns der Besuch unseres Erzbischofs Franz Lackner“, sagt Bernhard Rohrmoser, Pfarrer von Mariapfarr, Organisator und Freund von Rusty. „Am besten gefallen hat mir, dass man bei Rusty durch den Gospel von Elvis Presley den tiefen Glauben spürt. Der Sänger ist ehrlich, nicht gespielt und ich bewundere seine Kombination von Stimme und Seele“, erzählte Gerhard Roiter, einer der zahlreichen, begeisterten Zuschauer. Der Erlös des Konzerts ging an die Pfarre Mariapfarr.