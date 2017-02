Historische Pferdeschlitten-Gala in Abtenau 2017

05.02.2017, 22:41 Uhr

Prachtvolle Schlitten und schöne Pferde waren Ausdruck von Wohlstand. Ein beeindruckendes Gespann machte etwas her.Dazu trug auch das Pferdegeschirr bei. Über 30 historische Schlitten sind der Einladung von Peter Galler gefolgt.Die Rösser trugen Geschirre mit blitzblank polierten Messingteilen auf den Lederriemen.Historische Schlitten… jeder denkt bestimmt so an alte Holzschlitten.

Da haben wir den „Herrschaftsschlitten“ :In alten Herrschaftsschlitten finden bis zu vier Personen Platz, aufwändige meist grüne Stoffpolsterung, Rauten-Knopfpolsterung,incl. Lakaiensitz hinten.Dann haben wir die „Vis à Vis-Schlitten“: Die Bezeichnung Vis á Vis taucht schon im 18. Jh. auf für einen in der Längsrichtung entzweigeschnittenen Kasten. Im Gegensatz zum Coupé (geschlossene Kutsche), dessen Kasten einem quergeteilten Berlinenkasten entspricht und den Passagieren das Sitzen in Fahrtrichtung erlaubt, sitzen sich im Vis á Vis zwei Personen gegenüber.Nun kommt das „Goaßl“ und das „Böndl“ : Bei Ausfahrten kamen vor allem das Goaßl und das Böndl zum Einsatz. Goaßl und Böndl sind Schlitten, die von nur einem Pferd gezogen wurden. Das Goaßl ist die älteste Pinzgauer Schlittenform. Der Name entstand aufgrund der Form der Schlittenkufen, die an das Gehörn eines Geissbocks erinnern. Das Goaßl diente den Menschen als Fortbewegungsmittel und wurde auch zum Transport kleinerer Lasten eingesetzt. Das Böndl ist ein Holzschlitten, der oftmals auch bemalt oder mit Korbgeflechten verziert war. Auf dem Goaßl saßen Bauer und Bäuerin hintereinander, auf dem Böndl nebeneinander. Das schmale Goaßl war vor allem auf schmalen Wegen praktisch.Der „Muschelschlitten“ besteht auch vielen runden und gewölbten Flächen, lackiert, verziert mit silbrigen Metallornamenten, zweisitzig vorne und hinten mit einem Kutschersitz.Die „Korbschlitten“ sind eine Rarität geworden, zu erkennen sind diese dar