„Bitterböse Texte und ein picksüßes Konzert“

Am Freitag, 3. Februar, findet um 19.30 Uhr ein amüsanter Abend mit dem Krimiautor Stefan Slupetzky und seinem schrägen Trio Lepschi im Gasthaus Angerer statt.

Slupetzky wird das Publikum quer durch seine knackigen Kurzgeschichten führen, dann liest er als besonderes Schmankerl aus dem noch unveröffentlichten Manuskript „Lemmings Vogel“, in dem der Lemming und Bezirksinspektor Polivka erstmals gemeinsam ermitteln. Mehr wird nicht verraten!Nach der Pause wechselt er zum Trio Lepschi, einer Wiener Heurigen Combo mit schrägen Texten, Schüttelreime inklusive. Mit seinem Bruder und einem Freund sorgt er an der Singenden Säge für den picksüßen Sound.

Keiner dieser drei kann alles, aber alle können eines: aus Musik und Texten einen raffinierten Cocktail komponieren, der gleichermaßen rührt und schüttelt. Weil der Ernst nämlich daheim bleibt, während die Marie sich einen Karl macht: Sie geht auf Lepschi.Kennen tun sich die Herren Zrost und Slupetzky ja schon dreißig Jahre lang, und musiziert haben sie schon damals miteinander. Dann sind sie getrennte Wege gegangen, Wege, die sie in die Schriftstellerei, die gewerbliche Tonkunst, die bildende Kunst und – nicht zuletzt – in multiple Vaterschaften geführt haben. Vom Herrn Kunz wieder heißt es, er habe die Kunst der Thanatopraxie erlernt und übe sie erfolgreich bei den städtischen Verkehrsbetrieben aus. Behauptet wird allerdings auch, dass er Tierpfleger in Schönbrunn bzw. Kindergärtner bei Ikea sei. Die einen sagen so, die anderen so. Gitarre spielt er jedenfalls wie der Leibhaftige.Ein Kleeblatt, altersschwach und infantil genug, um den Witz und den Rotz, die Derbheit, die Sanftheit und Melancholie dreier Leben in Wien zu besingen.AK: € 18,00/16,00 (Mitglieder), VVK: € 16,00/14,00 (Mitglieder), Karten: Gemeinde Oberalm, Raiffeisenbank Oberalm, Bücherei Oberalm, Info: 06245/80735, www.kultur-werkstatt.at