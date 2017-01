05.01.2017, 16:33 Uhr

Ein bewegtes Leben als Seelsorger im Bundesland Salzburg.

HALLEIN (ap). Seinen 70. Geburtstag feiert Dechant Johann Schreilechner vom Dekanat Hallein am kommenden Samstag. Geboren wurde er am 14. Jänner 1947 in Mariapfarr, seine Priesterweihe hatte er im Sommer 1971 in Salzburg. Seine Seelsorgerische Reise brachte ihn von da an nach Bischofshofen, Salzburg, St. Jakob, Dürrnberg, Seekirchen und eben nach Hallein.Die BEZIRKSBLÄTTER gratulieren dem Jubilar ganz herzlich.