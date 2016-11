Der Markt erstrahlte im Licht

01.12.2016, 09:16 Uhr

Kerzenlicht im Kuchler Markt machte Lust auf einen Weihnachtseinkauf

Schauen und Shoppen

KUCHL (sys). Eine schöne Gelegenheit, in Weihnachtsstimmung zu kommen und schon die ersten Geschenke zu besorgen, um sich den Stress kurz vor Heiligabend zu ersparen, bieten die Kuchler Geschäfte am Markt alljährlich mit dem Kerzerlabend.Der lange Einkaufsabend fand heuer bereits zum 15. Mal statt.Zahlreiche Besucher nutzten auch heuer wieder die Gelegenheit beim Kerzerlabend zum stimmungsvollen Shoppen bis 21.00 Uhr und waren vom tollen Angebot in den vielen offenen Geschäften begeistert. Die wunderschön dekorierte Marktstraße lud zum Flanieren, Gustieren und Probieren ein.Adventkränze und festliche Dekoration waren hier ebenso zu erwerben, wie stylische Kleidung oder Accessoires, so mancher hat bei diesem, rundum stimmigen Einkaufserlebnis schon Weihnachtsgeschenke besorgt oder eigene Wünsche erfüllt.

Tolles Kinderprogramm

Natürlich wurde auch die Gelegenheit geboten, sich nach erfolgreichem Einkaufsbummel in gemütlicher Runde aufzuwärmen, während die kleinsten Besucher eifrig beim Basteln zugange waren. Diese gelungene Veranstaltung wird im nächsten Jahr wiederholt, dann erstrahlt der Kuchler Markt wieder in stimmungsvollem Kerzenschein!