"Die Lebensmittel sind teuer"

10.01.2017, 16:37 Uhr

Der "Rollende Herzen"-Bus wird im Tennengau dringend benötigt

TENNENGAU (tres). Brot, Käse, Wurst und Gemüse - alltägliche Nahrungsmittel, gar nichts Besonderes, holt sich Manuela Berger gerade kostenlos vom Bus der "Rollenden Herzen" in Adnet ab. "Am teuersten im täglichen Einkauf sind die Hauptnahrungsmittel", meint die alleinerziehende Mutter. "Manchmal fahren meine Eltern nach Berchtesgaden zum Einkaufen und nehmen mich mit", sagt die Halleinerin, "dort sind Lebensmittel deutlich günstiger als bei uns." Viel Geld verschlingen auch die Windeln für ihre kleine Tochter Anna: "Das Leben bei uns ist wirklich nicht leicht für Alleinerzieherinnen."

Einmal etwas Besonderes

"Da, nehmen Sie noch diesen Adventkalender!", sagt Rosi Leitner und steckt ihn Manuela Berger in die Einkaufstasche. Es ist zwar schon nach Weihnachten, aber die Schokolade hinter den Türchen schmeckt natürlich noch immer gut.Rosi Leitner ist ehrenamtliche Helferin der "Rollenden Herzen" im Tennengau, die es seit April 2015 gibt. Sie und ihr Team holen Lebensmittelspenden bei Märkten ab, die ansonsten im Müll landen würden und verteilen sie kostenlos in den Gemeinden an sozial Schwache. Es ist kein Nachweis der Bedürftigkeit erforderlich. Dabei handelt es sich um Markenware, die abgelaufen, aber noch gut ist, oder deren Verpackung leicht beschädigt ist.Rosi Leitner sagt: "Es läuft gut, man muss fast sagen 'leider', denn es kommen immer sehr viele zu unseren Ausgabestopps. Ich freue mich, wenn ich helfen kann, die Arbeit macht mir Spaß." Lebensmittelspenden von Märkten gibt es schon genügend, nur eines fehlt noch: "Vielleicht findet sich eine Tankstelle, die uns hin und wieder eine Tankfüllung für unseren "Herzerlbus" spendiert", hofft Leitner.Alle Infos und Ausgabetermine gibt es auf www.rollingheart.at ; Info-Tel. 0660 444 19 10.