Die Stadtmarketing-Scheidung ist beschlossene Sache

05.01.2017, 16:16 Uhr

ARGE-Stadtmarketing-Geschäftsführer weist alle Vorwürfe zurück.



TVB steht hinter Candido

HALLEIN (jw). Die Scheidung der ARGE Stadtmarketing mit den Gesellschaftern Stadtgemeinde, Tourismusverband und dem Verein "gemeinsam für hallein" ist beschlossene Sache. Bis Ende des Jahres wurden die finanziellen und buchhalterischen Angelegenheiten auf sachlicher Basis besprochen. Das von der Stadt kritisierte HA-Magazin wird nun kostenmäßig vom TVB und dem Verein "gemeinsam für hallein" übernommen, beim Hallein-Logo wird die Stadt rund ein Drittel zu den Kosten beisteuern. ARGE-Geschäftsführer Rainer Candido wehrt sich nun nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub auf die von Bgm. Gerhard Anzengruber öffentlich gemachten Vorwürfe und sagt, er werde sich gegen den Bürgermeister rechtliche Schritte vorbehalten.Alle inhaltlichen Fragen werden in den zuständigen Gremien und nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Tourismusverbands-Obmann Willi Grundtner bestätigte, dass sich Rainer Candido immer an den Gesellschaftsvertrag gehalten habe und die Informations-Intervalle an den Bürgermeister bzw. die Vertreter der Stadtgemeinde Hallein nach deren Wünschen gestaltet wurden: „Seine Arbeit lag immer auf Basis der Vereinbarungen, zum Wohle der ARGE, des Tourismusverbandes und natürlich der Stadt Hallein. Und wie man gesehen hat, ist sehr viel Positives geschehen.“Erfolgreiche Projekte wie das Moonlight Shopping, die Ladies Days, das Restival oder der Adventmarkt wird es auch weiterhin geben. Vereinsobmann Josef Alfare: „Wir wollen unsere Kraft wieder auf die Fortsetzung der Arbeit für Hallein und die Umsetzung der begonnenen Projekte legen“. Auch Bürgermeister Anzengruber sagt, wenn sich bei den zahlreichen Veranstaltungen Synergien ergeben, "wir diese natürlich nützen und selbstverständlich zusammenarbeiten werden."