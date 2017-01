16.01.2017, 07:59 Uhr

Ein Dachstuhl brannte in Annaberg

ANNABERG (sys). Am 15. Jänner 2017, um 02:15 Uhr, bemerkte der Lenker eines Schneeräumfahrzeuges eine erhöhte Rauchentwicklung an einem Einfamilienhaus in 5524 Annaberg. Als er sich dem Objekt näherte konnte er wahrnehmen, dass der Dachstuhl des Objekts bereits brannte. Der Lenker verständigte umgehend die Landesleitzentrale der Polizei und vergewisserte sich, ob sich Personen im Haus befinden. Der im Nebenhaus wohnende Besitzer des Objekts teilte den Einsatzkräften mit, dass das Haus unbewohnt ist. Die Feuerwehren Annaberg und Lungötz rückten mit ca. 30 Mann zum Brandort an. Zu diesem Zeitpunkt stand der Dachstuhl des Objekts bereits im Vollbrand.

Am 15. Jänner 2017, um 04:15 Uhr, konnte der Brand gelöscht werden. Die FW Annaberg wird noch bis in die Morgenstunden Feuerwache halten. Im Zuge des Einsatzes wurden keine Personen verletzt. Die mögliche Brandursache wurde durch den Bezirksbrandermittler eruiert. Dabei konnte erhoben werden, dass der im Dachgeschoss des unbewohnten Wohnhauses befindliche Festbrennstoffofen am Vortag am Nachmittag beheizt wurde. Aufgrund des Brandspurenverlaufes ist davon auszugehen, dass sich der Brand kurz nach 02:00 Uhr vom Bereich des Ofens auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Als Brandursache wird die Entzündung von Schwelgasen, die sich im verkleideten Zwischenraum zwischen dem Ofen und dem Kamin gebildet haben, angenommen. Von einer Brandstiftung oder einer Entzündung durch elektrische Energie ist nicht auszugehen. Durch den Brand wurde das gesamte Objekt beschädigt. Über die finanzielle Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

