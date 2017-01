Eine Holzgarage in Golling – worin auch eine Gasflasche gelagert wurde – fing Feuer

07.01.2017, 11:16 Uhr

Feuerwehr konnte mit 29 Mann den Brand rasch bekämpfen und Bewohner in Sicherheit bringen.

Die Brandursache muss noch geklärt werden

GOLLING (ap). Am Nachmittag des Dreikönigtages brach ein Garagenbrand im Ortsteil Torren in Golling aus. Die Feuerwehr Golling war mit fünf Fahrzeugen und 29 Mann sofort zur Stelle.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Garage, die an ein Wohnhaus grenzt und in Holzbauweise errichtet wurde, in Vollbrand. Die im Gefahrenbereich befindlichen Personen wurden in Sicherheit gebracht, während die Feuerwehr Golling sofort mit einem umfassenden Löschangriff von zwei Seiten unter schwerem Atemschutz begann. Erschwerend kam hinzu, dass sich im Schuppen eine Gasflasche befand, für die besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen waren. Um zu den letzten Glutnestern unterhalb der Decke zu gelangen, musste mit einer Motorsäge das Dach der Garage geöffnet werden.Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Golling beendet. In den Abend- und Nachtstunden folgten noch weitere Kontrollen mit der Wärmebildkamera. Die Brandursachenermittlung durch die Exekutive wurde aufgenommen.