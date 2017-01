Morgen starten die Lifte in Gaißau-Hintersee

06.01.2017, 14:10 Uhr

Unerwartete, aber schwer erhoffte Wende für das kleine Skibgebiet

Diese Lifte gehen definitiv in Betrieb

GAISSAU/HINTERSEE (ap). Was gestern bezüglich der Skilifte in Gaißau-Hintersee noch als frommer Wunsch daherkam, wird morgen Wirklichkeit: Der chinesische Haupteigentümer der Bergbahnen GmbH, Zhonghui Wang, ließ ausrichten, dass vier der neun Lifte ab Samstag ihren Betrieb aufnehmen können.Konkret werden sich morgen Früh der Schlepplift Anzenbergalm, der Kurvenlift, der 4er-Sessellift sowie der 3er-Sessellift auf der Hintersee-Seite in Bewegung setzen.Lesen Sie dazu auch, was Krispl-Gaißaus Bürgermeister gestern noch zu bedenken gab