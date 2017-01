Multimediashow "2 ½ Jahre Afrika"

Im Oldtimer-Lkw, genannt August der Reisewagen, machten sich Sabine Buchta und Peter Unfried auf den Weg nach Afrika. Er diente ihnen nicht nur als fahrbarer Untersatz, sondern auch als rollendes Häuschen. Die beiden wollten nach Ostafrika, rund um den Viktoriasee und hatten dafür ein halbes Jahr angedacht. Doch diesen Plan mussten sie verwerfen, denn die Uhren ticken anders in Afrika. Und so passten sich die beiden Niederösterreicher dem jeweiligen Landesrhythmus an, erlernten die Langsamkeit und den Müßiggang. Das Ergebnis war ein 2 ½-jähriger Aufenthalt am afrikanischen Kontinent! Faszinierend, spannend, abenteuerlich, unvergesslich, aber auch manchmal nervenaufreibend und anstrengend. Abseits der Touristenpfade fühlten sie sich am wohlsten, hatten intensiven Kontakt zu den Einheimischen, waren auf Tuchfühlung mit der einzigartigen Fauna und Flora.

In ihren beiden Multimediashows (August der Reisewagen in Ostafrika + August der Reisewagen in Westafrika) erzählen Sabine und Peter von ihren Abenteuern am Schwarzen Kontinent und dem Leben im August, dem Reisewagen. Die Präsentationen sind gespickt mit persönlichen Geschichten und Erlebnissen. Durch den Einsatz von Videos, mitreißender afrikanischer Musik und Live-Kommentaren nehmen sie die Zuschauer förmlich mit auf ihre Reise nach Afrika.Fr, 27. Jänner 2017 "August der Reisewagen in Ostafrika"Fr, 3. Februar 2017 "August der Reisewagen in Westafrika"Beginn jeweils 19.30 UhrKartenvorverkauf: Tourismusverband Hallein (€12/10), Reservierungen: office@augustderreisewagen.com , Abendkasse (€14/12)