Neuer Hochbehälter in Betrieb genommen

16.12.2016, 08:21 Uhr

Wassergenossenschaft Kuchl investierte 425.000 Euro in moderne Wasserversorgungsanlage.

KUCHL (jw). „Hier ist der Quelle Vaterhaus – sie springt so frisch vom Berg heraus“ – liest man auf der Steinmauer der Maximilianquelle am Grundstück vom Steinwandbauer im Ortsteil Unterweißenbach. Nur wenige Meter von der Quelle entfernt wurde der alte Hochbehälter aus dem Jahr 1950 durch einen modernen Neubau ersetzt. Gebaut wurde der Hochbehälter von der heimischen Baufirma Seiwald.Das Bauwerk in Stahlbetonbauweise und mit Edelstahlinstallationen ausgestattet, verschlang mit der Verfliesung der Trockenräume 425.000 Euro und wurde, wie der Obmann der Wassergenossenschaft Kuchl, Hans Pfeiffenberger stolz vermerkt, aus den laufenden Einnahmen und aus Rücklagen finanziert.

Vier Hochbehälter in Kuchl

Die WG Kuchl wurde vor 103 Jahren gegründet und ist in der Marktgemeinde der größte Wasserversorger. Versorgt werden rund 6400 Personen und 1440 Objekte. Es gibt noch zwei weitere, kleinere Wassergenossenschaften (Kellau und Garnei), die rund 230 Anschlüsse verzeichnen. Die WG Kuchl bezieht das Wasser im Nordwesten des Ortes von der Stocker- und Maximilianquelle und im Südwesten von der Loherquelle.Der WG Kuchl stehen vier Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 930 m³ zur Verfügung. Das Leitungsnetz einschließlich der Hausanschlüsse beträgt 106.577 Meter und der Wasserverbrauch beträgt rund 786 m³ pro Tag und somit 286.900 m³ pro Jahr. In Kuchl liegt der Wasserzins bei 0,58 Euro pro m³ und ist meistens um zwei Drittel günstiger als in anderen Orten, wo bis zu 1,70 Euro pro m³ verlangt werden. „Das ist darauf zurückzuführen, dass bei unserem wunderbaren Quellwasser keine Wasseraufbereitung und kein Pumpwerk notwendig sind“, so Obmann Hans Pfeiffenberger.