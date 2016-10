Scheffauer Zukunftstage - gemeinsam packen wir´s an!

„Gemeinsam packen wir´s an!“ – unter diesem Motto stehen die Scheffauer Zukunftstage von 20. – 22. Oktober 2016: Die Scheffauer Zukunftstage sind Teil des heuer gestarteten Agenda21-Beteiligungsprozesses in der Tennengauer Gemeinde. Unter Moderation der SPES Zukunftsakademie werden an diesen drei Tagen zu den Themen Familien und Zugezogene, Nahversorgung und Infrastruktur, Senioren und Jugend, Wirtschaft und Tourismus Veranstaltungen stattfinden, bei denen Zeit und Raum für die Sichtweisen, Anliegen, Bedenken oder Ideen der Scheffauerinnen und Scheffauer sein soll.

Zukunft gemeinsam gestalten

Ein „“ für Familien und Zugezogene wird sich damit beschäftigen, wie das Zusammenleben gefördert und das Einleben für neue Mitbürgerinnen und Mitbürger erleichtert werden kann. Die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Gemeinde steht ebenso im Fokus wie die Frage, welches touristische Potenzial noch ungenutzt in Scheffau schlummert und wie mit neuen Angeboten und Anreizen die Wertschöpfung gesteigert werden kann.Ein „“ wird der Frage nachgehen, welche Chancen und Möglichkeiten ein Dorfladen im Ortszentrum eröffnen könnte – und das nicht nur, weil er hochwertige regionale Produkte und Dinge für den täglichen Bedarf anbietet…Bei einemwerden die Bedürfnisse von Senioren diskutiert und bei einem Jugendrat sollen neue Impulse für die kommunale Jugendarbeit erhalten und Jugendliche zur Mitgestaltung ihres unmittelbaren Lebensraumes gewonnen werden.Bei der „“ am Samstag werden dann mit Hilfe der Bevölkerung die erarbeiteten Ideen und Anregungen zur Zukunft der Gemeinde Scheffau am Tennengebirge noch einmal beleuchtet und gemeinsam weiterentwickelt. Damit sich Eltern aktiv diesen Themendialogen widmen können, findet für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren zur selben Zeit eine interessante Veranstaltung zum Thema „“ statt: Das 4-stündige Programm ermöglicht auch den jungen ScheffauerInnen den Tag unter das Motto „Nachhaltigkeit“ zu stellen.Damit es gemeinsam angepackt werden kann, sind die Ideen jeder und jedes Einzelnen gefragt, denn ohne Mitwirken seiner Bevölkerung - und besonders auch der Vereine als wesentliche Gestalter der Gemeinde - wäre Scheffau um viele Ideen ärmer!