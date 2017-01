Sportlerball 2017 beim Postwirt

Der FC Annaberg-Lungötz lädt am Samstag, 28. Jänner, um 20.00 Uhr zum Sportlerball im Postwirt Annaberg ein.

Für musikalische Unterhaltung und tolle Stimmung sorgt die Gruppe "Die Sonnberger". Eine Sektbar ist vorhanden und es gibt eine große Tombola mit tollen Hauptpreisen:1. Preis: Reisegutschein im Wert von € 1.000,-2. Preis: Gutschein von Elektrotechnik Krallinger im Wert von € 700,-3. Preis: Freerideski von Black Crows im Wert von € 450,-4. Preis: Gutschein von Metzgerei Buchsteiner im Wert von € 300,-5. Preis: 2 Festivaltickets inkl. Camping Electric Love 17 powerd by Revolution Event im Wert von € 260,-... und viele weitere tolle Preise

Tombola-Lose sind bei allen Fußballern des FCA und am Sportlerball erhältlich. Vorher findet ab 9.00 Uhr ein Fußball Hallenturnier in der Wielander Halle in Bischofshofen statt.