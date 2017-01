St. Margarethener Adventzauber zaubert Kinderlachen

06.01.2017, 09:38 Uhr

Gemeinsam singen, musizieren und Gutes tun: Die Sonneninsel Seekirchen freut sich über eine großzügige Spende aus Bad Vigaun.

BAD VIGAUN/SEEKIRCHEN (ap). Der Zauber der Weihnacht hat auch die Sonneninsel in der Adventzeit begleitet. Eine Tasse Kinderpunsch im Kaminzimmer, Geschichten erzählen und lauschen vor dem knisternden Feuer, Kekse backen und die stille Zeit genießen – das tat gut. In der Vorweihnachtszeit laden stimmungsvolle Konzerte und Veranstaltungen zum gemeinsamen Einstimmen auf das Weihnachtsfest ein. So wie auch der St. Margarethener Adventzauber in der Filialkirche St. Margarethen bei Bad Vigaun.

"Da wird einem warm ums Herz"

Vor vier Jahren rief die musikalische Familie Oberascher in Bad Vigaun die „feierlichen Adventabende“ ins Leben, ein feierlicher Abend, der sogleich viel Anklang fand. Mittlerweile ist daraus ein festliches Konzert gewachsen und als der St. Margarethener Adventzauber bekannt."Ein großer Dank gilt allen beteiligten Musikerinnen und Musikern sowie Sängerinnen und Sängern. Beim Adventsingen am 08. Dezember wurde rein aus freiwilligen Spenden eine Summe von 1.300 Euro­ zugunsten der Sonneninsel Seekirchen eingenommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese großzügige Spende", so Sonneninsel-GF Thomas Janik.