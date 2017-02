STADTKINO HALLEIN PROGRAMM 10. 2. - 16. 2. 2017

Vorankündigung: ab Sonntag, 19. Februar FILM UND FRÜHSTÜCK!

• The Lego Batman MovieNachdem President Business in seine Schranken gewiesen wurde, kehrt Batman als animierte Lego-Figur erneut auf die große Leinwand zurück und erlebt aufregende Abenteuer mit seinem Mitstreiter, Robin.• Fifty Shades of Grey - Gefährliche LiebeAnastasia versucht Christian zu vergessen, doch er tut alles, um sie zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten…

• VaianaAls ihre Familie in Not gerät, bricht die junge Seglerin Moana auf, um die magische Insel Vaiana zu finden. Auf hoher See trifft sie auf den mythischen Halbgott Maui, der ihr auf ihrer gefährlichen Reise zur Seite steht.• SingBuster ist der stolze Besitzer eines Theaterhauses, doch leider hat es bereits die besten Zeiten hinter sich. Die Besucher bleiben aus, und Buster muss sich etwas einfallen lassen um Zuschauer in die Shows zu locken.• Filmclub: Die Blumen von gesternWas passiert, wenn der deutsche Völkermord von Leuten erforscht wird, die emotional labil, durch Herkunft und Lebensart auf unvereinbare Weise getrennt und dennoch ineinander verliebt sind?