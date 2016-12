Tennengau - das war der Jänner 2016

23.12.2016, 11:03 Uhr

Im Tennengau ist viel los, einen kleinen Auszug an Themen, welche im Jänner 2016 in den Bezirksblättern Tennengau aufgegriffen wurden finden sie hier.

Am allerschönsten ist der Friede bei uns

Foto: Theresa KasererGOLLING (tres). Gollings Bürgermeister Anton Kaufmann weiß im Jänner, "dass es ein schwieriges Thema ist, weil die Stimmung in der Gesellschaft angespannt ist, aber bei uns läuft alles bestens!" Vier Flüchtlingsfamilien aus dem Irak sind im alten Krankenhaus untergebracht: acht Erwachsene und neun Kinder. Fast alle sind ziemlich westlich eingestellt: "Eine Professorin und ein Elektroingenieur sind auch darunter. Sie sprechen alle Englisch und lernen Deutsch, die Kinder gehen bei uns in den Kindergarten und zur Schule." Es sei hier so friedlich, sagt einer der Männer und zeigt zwei große Narben am Kopf und am Oberarm her. Vier radikale Islamisten hätten ihn tagelang in einem Keller gefangen gehalten und gefoltert.Berta Neureiter kümmert sich um die Flüchtlinge in Golling und Kuchl. Sie arbeitet für den gemeinnützigen Verein "Jugend am Werk". Wichtig ist Neureiter, dass die Menschen unsere Wertvorstellungen lernen, "besonders die österreichischen Männer- und Frauenrollen."__________________________________________________________________________

Hilfe für zwei kleine Skilifte

Unser Sportfoto des Monats Jänner

Foto: Marianne RoblSCHEFFAU (tres). Ein Winter mit wenig Schnee ist für kleine Skilifte besonders arg. Das Moosegg-Skigebiet in Scheffau, mit seinen zwei Liften, überlebt nur mit Hilfe von finanzieller und persönlicher Unterstützung.Manfred Siller, Chef des Bio-Berggasthofes Bachrain mit dem eigenen kleinen Skigebiet in Moosegg 19, erklärt: "Profit machen wir nie, aber ich möchte die Lifte speziell für Kinder erhalten. Wir sind ein kleines Familienskigebiet, wo schon viele Skifahren gelernt haben."Auch die großen Skigebiete wissen um die Bedeutung der kleinen und helfen dabei, diese Lifte und somit den Skinachwuchs zu erhalten. Eine Halbtageskarte bei den Moosegg-Skiliften kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder 8 Euro. "Wir haben eine Kooperation mit Ski Amadé, deren Karte auch bei uns gilt", erklärt Siller, "zudem unterstützen uns die Gemeinden Golling, Kuchl und Scheffau finanziell. So ist der Liftbetrieb für uns machbar."__________________________________________________________________________Foto: JFK/EXPA/picturedesk.comEine Kitz-Gams gab es dieses Mal für den Annaberger Ausnahmesportler. Marcel Hirscher hatte, trotz Pechs in der Kombination, Erfolg in Kitzbühel: Das Skiass aus Annaberg erreichte beim Super-G Platz 23 und nach seinem Einfädler mit Qualifikation bei der Kombination Platz zwei im Slalom, nach Henrik Kristoffersen (NOR) und vor Fritz Dopfer (D). (tres)