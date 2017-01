Tennengau - das war der Juli 2016

02.01.2017, 09:45 Uhr

Die Biker fehlen nicht, aber die Rocker

Adnet bald sicher vor Fluten

Foto: Theresa Kaserer"In Summe für die Instandhaltung und Projekte rund 800.000 Euro. Allerdings haben wir teils hohe Förderungen erhalten. Die Gemeinde Golling hat in die Burg seitdem 300.000 Euro investiert.""Das ist Blödsinn. Natürlich waren die Biker eine Attraktion. Aber es ist schwer einen Mittelweg zu finden. Hingegen das "On the Rocks" ist eine Veranstaltung, die echt abgeht. Das war gut organisiert und super für junge Leute und Nachwuchsbands. Leider steht das Leube-Gelände dafür nicht mehr zur Verfügung, aber ich bin auf der Suche nach einer passenden Location. Leider habe ich noch keine gefunden."___________________________________________________________________Foto: Theresa Kaserer

Unser Sportfoto des Monats Juli

ADNET (tres). In Adnet-Seidenau wird gerade an einem naturnahen Hochwasserschutz gebaut. 24 Wohnobjekte in der Seidenauer Siedlung werden dann vor einem Hochwasser geschützt sein. Das Projekt soll, so es nach Plan läuft, im Frühjahr 2017 fertig sein.Landesrat Josef Schwaiger besuchte mit Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer und Markus Steinhofer, Obmannstellvertreter der Wassergenossenschaft Adnet, am Montag persönlich die Baustelle. Rund drei Millionen Euro werden hier von Bund, Land, Gemeinde und Interessenten in den Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser investiert.Auch die betroffenen Hausbesitzer vor Ort werden selbst zur Kasse gebeten: Rund 10.000 Euro bezahlt jeder Hauseigentümer für das Projekt. "Es ist zwar viel Geld, aber die Anrainer bezahlen es gerne", sagt Bgm. Auer, "immerhin sind ihre Häuser schon mehrfach mannshoch unter Wasser gestanden."___________________________________________________________________Foto: Theresa KasererÖsterreichs Skiass Nummer eins, Marcel Hirscher aus Annaberg-Lungötz, stellte sich heute auf der Stuhlalm, wo er aufgewachsen ist, den Fragen der Presse zur Verfügung. Für ihn startete wieder das Training für die kommende Wintersaison. In den vergangenen Wochen war er nicht untätig, sondern wandernd in den Salzburger Bergen unterwegs. (tres)