Tennengau - das war der Juni 2016

29.12.2016, 19:30 Uhr

Hallein wird ein echt teures Pflaster

Großes Finanzloch in Abtenau

Foto: Stefanie SchenkerIn den vergangenen zehn Jahren haben wir die Tarife gleich belassen. Jetzt kostet uns die Besoldungsreform des Landes für die Kinderbetreuungspädagogen rund 300.000 Euro im Jahr. Uns bleibt schon bisher eine jährliche Lücke von 2,7 Millionen Euro in der Kinderbetreuung.Nein, denn die ÖVP ist eine Familienpartei. Wir werden in den nächsten drei Jahren jeweils Steigerungen von rund zehn Prozent bei den unvergleichbar günstigen Elternbeiträgen vornehmen. Aber ja: Wir werden die Eltern geringfügig mit in die Pflicht nehmen.Die Parkplatzbewirtschaftung ist von der Gemeindevertretung beschlossen. Jetzt kommt die Expertise aus der CIMA-Studie in unsere Arbeitsgruppe. Deshalb die zeitliche Verschiebung.________________________________________________________________________Foto: Angelika Pehab

ABTENAU (ap). Es war ein schwieriger Winter für die Abtenauer Bergbahnen. Der Saisonbetrieb konnte auf Grund der Witterung erst am 17. Jänner gestartet werden. Im März wurde die Bilanz noch mit einem Nullsummenspiel präsentiert.Der Paukenschlag kam nun aber in der Gemeindevertretungssitzung am Dienstagabend. Ein sichtlich geknickter Geschäftsführer, Eugen Bernhofer, nimmt neben Bgm. Johann Schnitzhofer Platz und bittet um einen Gemeindebeschluss zur Ausschüttung der Rücklagen in Höhe von 100.000 Euro."Die Abtenauer Bergbahnen haben einen Finanzbedarf von rund 165.000 Euro. Knapp 29.000 Euro befinden sich noch am Girokonto und mit aktuellen Einnahmen gerechnet sowie den Rücklagen, könnten wir wieder wirtschaften", argumentiert Bernhofer.Der Antrag um Ausschüttung der Rücklagen wurde am Ende einstimmig abgesegnet.