Tennengau - das war der Mai 2016

28.12.2016, 21:22 Uhr

Spannende Dinge sind auch im Mai 2016 im Tennengau passiert - die Bezirksblätter Tennengau haben unter anderem über folgendes berichtet:

Seewaldsee ist nicht mehr für Faule da

Foto: Theresa KasererST. KOLOMAN (tres). "Heuer im Winter war es echt ganz arg", sagt Bürgermeister Willi Wallinger, "so viele Menschen sind zu uns gekommen, um am Seewaldsee Schlittschuh zu fahren." Der Parkplatz direkt beim See gelangt regelmäßig an seine Kapazitäten. Das Zuparken der Zufahrtsstraßen könnte im Einsatzfall auch rechtliche Konsequenzen für die Gemeinde haben. Lange wurde nach einer Möglichkeit gesucht, nun hat man eine gefunden. Ungefähr zwei Kilometer vor dem bisherigen Parkplatz wurden nun links und rechts neben der Straße Parkflächen geschaffen. Bis zu 55 Autos könnten hier Platz finden. Der Parkplatz ist kostenfrei, dafür muss man eine Wanderung von circa einer halben Stunde bis zum Seewaldsee in Kauf nehmen. Der bisherige Parkplatz wird zwar ebenfalls weiterhin zur Verfügung stehen, aber ab 1. Juli wird eine Gebühr von 3 Euro pro Auto fällig. 50.000 Euro kosten die neuen Stellflächen.__________________________________________________________________________

Verhüten, statt entsorgen



Unser Sportfoto des Monats Mai

Foto: SchoberHALLEIN (sys). Das neue Kastrationsgesetz, das seit 1. April in Kraft ist und besagt, dass auch Bauernhofkatzen kastriert werden müssen, liegt Rita Klinger vom Tierheim Hallein am Herzen.Neben Hunden, Vögeln und Nagern sind in ihrem Tierheim an die 50 Katzen untergebracht. "Eine Katze kann zweimal im Jahr an die fünf Jungen zur Welt bringen. Unerwünschter Nachwuchs wird noch oft genug auf fürchterliche Weise entsorgt", bedauert sie, "mit dem Kastrationsgesetz wird das von vorne herein ausgeschlossen."Klinger lässt das Argument, dass eine Kastration Geld kostet, nicht gelten: "Ein Packerl Zigaretten und ein paar Bier kosten beinahe das gleiche", meint sie, "eine Katze kann ab dem ca. 7. Monat kastriert werden, das ist eine einmalige Ausgabe für ein ganzes Katzenleben lang."Klinger betont, dass es erfreulicherweise immer mehr Bauern gibt, die dafür Verständnis aufbringen.__________________________________________________________________________Foto: Hummelder Tischtennisclub TTC Raiffeisen Kuchl die Mannschaftsmeisterschaft des Salzburger Tischtennis Verbandes. Neben Kuchl 2 in der Salzburger Liga und Kuchl 3 (mit Lorenz und Lukas Seidl II, Hannes Wimmer, Michael Eberhard und Dietmar Diesch) in der Landesliga, konnte sich noch Kuchl 6 in der 3. Klasse den Titel sichern. (hm)