Tennengau - das war der Oktober 2016

09.01.2017, 11:09 Uhr

"Horror-Clowns" sind bei uns unterwegs

Foto: privatTENNENGAU (tres). "Horror-Clowns" wurden in Golling und Kuchl gesichtet: Menschen verkleidet als Clowns, die sich nachts am Bahnhof herumgetrieben haben. In Hallein hat ein als „Horror-Clown“ verkleideter Unbekannter einen 14-Jährigen vom Fahrrad gestoßen. Der Jugendliche wurde verletzt. Immer wieder machen sich Leute einen Gag daraus, als Clowns verkleidet und speziell abends, an verschiedenen Orten aufzutauchen, um Leute zu erschrecken. Anfangs erschienen diese noch eher harmlos, mittlerweile bewaffnen sich diese "Horror-Clowns teilweise sogar. Das Phänomen scheint aus den Fugen zu geraten. Was aber tun, wenn Sie einem dieser Clowns begegnen? Der Tennengauer Polizist und Präventionsbeamte Werner Forstner rät: "Keine Panik! Das sind dummdreiste Trittbrettfahrer, die damit Kinder erschrecken wollen. Es ist aber wirklich nicht lustig! Dieser Unfug hat zudem für den Übeltäter strafrechtliche Konsequenzen."_______________________________________________________________________

Ausbildung mit Jobgarantie

Unser Sportfoto des Monats Oktober

Foto: Theresa KasererSALZBURG/PUCH (tres). Die Fachhochschule Salzburg sichert nachhaltig Beschäftigung und Wertschöpfung und ist neben ihrer bildungspolitischen Verantwortung auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung für unser Bundesland.Eine Studie zur volkswirtschaftlichen Relevanz der FH Salzburg hat das ergeben. 2.700 Studierende absolvieren derzeit ihre Ausbildung an der FH Salzburg in 17 Bachelor- und zehn Master-Studiengängen in vier Disziplinen (Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst und Gesundheitswissenschaften).„Eine akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug – quasi mit Jobgarantie“ – auf diese Formel bringen die beiden FH Salzburg-Geschäftsführer Doris Walter und Raimund Ribitsch die veröffentlichten Arbeitslosenzahlen: Momentan sind nur 124 von insgesamt mehr als 7.500 Absolventen der FH Salzburg arbeitslos. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von nur 1,6 Prozent und bedeutet Vollbeschäftigung._______________________________________________________________________Foto: Rettenbacherso gut in der Hand wie Thomas Rettenbacher, wenn er mit seinem Modellhubschrauber die beeindruckendsten Flugmanöver in den Himmel zaubert. Der 17-Jährige aus Abtenau gewann nach einer bereits äußerst erfolgreichen Saison den Titel Junioren-Europameister im Modellhubschrauber Kunstflug in Wloclawek in Polen. (ap)