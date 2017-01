TEST: Hunger! Wo gibt es den besten Burger?

19.01.2017, 17:40 Uhr

Die Bezirksblätter Tennengau haben sich auf die Suche nach g'schmackigen Burgern gemacht und sind in sechs Lokalen eingekehrt.

Auch für Vegetarier ist etwas dabei

TENNENGAU (tres). Die Auswahl an Burgern ist teilweise überwältigend. So heißt es z. B. in Biggs Station in Puch "England meets Rio" wenn man den "Biggs Special Burger" bestellt, der mit süßsaurem Mangochutney daherkommt. Ein Genuss! Ein paar Abzüge gab es lediglich für die Optik: Das Brötchen sah ein wenig "verhoadacklt" aus.Alles in allem sind wir eigentlich nur auf sehr leckere Burger gestoßen. Lediglich der "Falafelburger" bei Aladins Burger in Hallein hat unseren Testern nicht ganz so gut geschmeckt: Das Brötchen war leider sehr trocken.Trotzdem muss man positiv anmerken, dass es toll ist, dass es hier auch für Vegetarier etwas gibt.

Wie kam der Burger zu seinem Namen?

Wie der Hamburger zu seinem Namen gekommen ist, darüber gibt es viele Theorien. Mehrere gehen dabei von einem Zusammenhang mit der deutschen Stadt Hamburg aus. So könnte es sein, dass Einwanderer ihr aus Hamburg stammendes Rezept von einem Stück Frikadelle mit Bratensauce in einem Weizenbrötchen mit in die USA genommen haben. Eine andere Theorie besagt, dass der Hamburger in der US-Stadt Hamburg, im Bundesstaat New York, entstanden ist.Wenn Sie durch die Bilder im Anhang klicken bekommen Sie mehr Infos zu Preis und Geschmack der getesteten Burger.